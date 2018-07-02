Ставрополь, 2 июля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Прошедший 1 июля в Ставропольском крае град повредил посевы пшеницы, сахарной свёклы, кукурузы и подсолнечника на площади более 18,3 тыс. гектаров. Полностью выбиты поля на площади более 2,3 тыс. га, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе краевого минсельхоза.

rohrspatz Град

В Кочубеевском районе размеры градин составляли до 3 см в диаметре. Уничтожена часть урожая в пяти районах края: в Благодарненском, Новоселицком, Предгорном, Александровском, Кочубеевском, а также в Минераловодском городском округе. Пострадали от града также девять зерноскладов на юго-западе Ставрополья.

По данным минсельхоза, град высшей степени опасности вторгся в регион со стороны Краснодарского края. Мощное градовое облако накрыло Ставрополье во второй половине дня 1 июля. Ущерб, нанесенный стихией, в настоящее время подсчитывается.

Кроме сельскохозяйственных предприятий град нанес ущерб населению. Как сообщало ИА REGNUM, шквалистый ветер с градом валил деревья, обрывал линии электропередачи, разбивал крыши и стекла домов и автомобилей.