Симферополь, 2 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. На 19 автостанциях Крыма в течение июня было установлено около 40 банковских POS-терминалов для безналичного расчёта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Крым. Автобусная остановка

"Статистика свидетельствует об уверенном росте популярности новой услуги на автостанциях Симферополя, Ялты, Евпатории, Алушты и Белогорска. Ей уже воспользовалось порядка 400 пассажиров. К оплате принимаются карты российских банков, поддерживающих платёжные системы «Мир», «Visa» и «MasterCard», — отметили на предприятии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года работники «Крымавтотранса» обвинили собственное руководство в создании невыносимых условий труда. Сотрудники коллектива тогда заявили о случаях применения физической силы, после которого одного сотрудника увезли с сердечным приступом на скорой. В ответ руководство предприятия обвинило некоторых сотрудников в коррупции.

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