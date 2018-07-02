Москва, 2 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В последнее время президент США Дональд Трамп оказывает влияние не только на торговые отношения свой страны с Китаем, Евросоюзом и др., но он, видимо, решил серьезно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

eluela31 Нефть

«Сначала Трамп высказывал недовольство ценообразованием, так как, с его точки зрения, соглашения ОПЕК плюс являются искусственными ограничениями добычи, что приводит к неестественному росту цен. Потом американская администрация начала давать «рекомендации» ОПЕК увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей. ОПЕК, кстати, на последнем заседании это сделал. И вот сейчас Трамп прямо звонит королю Саудовской Аравии и просить увеличить добычу на 2 млн баррелей. Естественно, цены на нефть сразу пошли вниз. 2 июля утром фьючерсы потеряли по 1%», — отметил эксперт.

Конечно, компания Aramco вполне может за месяц нарастить добычу на 2 млн баррелей, они уже пообещали в июле довести добычу в Саудовской Аравии до рекордных 10 млн 800 тыс. барр. Очевидно, что такая активность США и Саудовской Аравии не нравится Ирану. Они уже потребовали экстренной встречи стран ОПЕК для обсуждения существующих квот на добычу.

«Скорее всего, Россия тоже не будет себя сильно сдерживать в процессе увеличения добычи нефти. Поэтому можно предположить, что в ситуации неопределенности с уровнями добычи нефти цены будут стремиться вниз, к нижней планке широкого коридора от $80 до $73», — полагает Капустянский.

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