Париж, 2 июля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Французская столица предложит больше эскалаторов и станций метро, доступных для инвалидов к Олимпийским играм и Параолимпийским играм 2024 года, как это сделал Лондон, сообщает AFP.

maria-anne Инвалидная коляска

Парижский совет обратился к главе региона Иль-де-Франс Валери Пекрес, отвечающую за транспорт в Парижском регионе, изучить «частичную доступность» исторической сети парижского метро.

По инициативе группы UDI-Modem совет также попросил «ускорить развертывание эскалаторов» в парижском метро.

«Лондон воспользовался своей Олимпиадой, чтобы увеличить долю доступных станций с 26% до 40%», — напомнил Парижский совет.

В настоящее время в Париже только 15 станций метро доступны для инвалидов. По официальным данным, в столице проживает около 7% инвалидов (или 154 тыс. человек).

Мэр города Парижа Анн Идальго заявила, что все новые здания, предназначенные для социального жилья, также будут специально оборудованы и станут доступны для инвалидов.