Пермь, 2 июля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В Пермском крае могут взять на вооружение опыт таких регионов, как Московская, Челябинская, Ярославская, Тюменская области, Удмуртия и Ставрополье. Совет муниципальных образований Прикамья заксобранию рекомендовал обратить внимание на поддержку многодетных семей, применяемую в этих субъектах России, и внёс на рассмотрение законопроект. В документе речь о выделение денег на покупку земельного участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. На кухне. 1913

В пояснительной записке говорится, что в крае снижается доля обеспеченности многодетных семей земельными участками из-за дефицита земельного ресурса, а также отсутствия средств в муниципальных бюджетах на разработку документации по планировке территории, строительству и инженерной инфраструктуры. Между тем, субъект РФ может сам установить иную меру социальной поддержки.

По мнению Совета муниципальных образований Пермского края, альтернативой выделению бесплатного участка может стать выделение денег (единовременной денежной выплаты) на покупку земельного участка. Предполагается, что размер выплаты будет определяться решением представительного органа местного самоуправления.

В финансово-экономическом обоснование заявлено, что реализация этой инициативы не потребует дополнительных расходов из краевой казны. Получается, что бремя падёт на бюджеты муниципальных образований. Однако в пояснительной записке дефицит денежных средств указан одной из причин, по которым нет возможности осуществлять разработку документации относительно земельного вопроса для многодетных.