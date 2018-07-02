Москва, 2 июля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Мнение Эстонии, власти которой требуют остановить строительство российско-германского газопровода «Северного потока — 2», никого из участников этого проекта не волнует. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

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«МИД Эстонии потребовал (!) остановить сооружение «Северного потока — 2». Эстония требовать ничего не может», — написал сенатор в своем Twitter.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1013677402462048256

Он также отметил, что Эстония «вообще тут ни при чём — вот уж чей номер 16-й в этой истории».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Проложить трубопровод по своей территории уже разрешили Германия, Финляндия и Швеция — это почти 90% маршрута. Теперь дело осталось за Данией.

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Напомним, остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» призвал министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. По его словам, проект является геополитическим, и «Северный поток — 2» — не что иное, как «рычаг для России, чтобы вмешиваться в европейскую политику». Он отметил, что остановка этого проекта — в интересах Евросоюза.