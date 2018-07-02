Киев, 2 июля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Украинское авиастроительное предприятие «Антонов» готовится выпустить в течение пяти лет от пяти до десяти самолетов, заявил директор предприятия АлександрДонец, сообщает 2 июля УНИАН.

(сс) Vasiliy Koba Ан-178

По его словам, «Антонов» будет выпускать Ан-178 с моторами от «Мотор Сич» и Ан-158. Донец подчеркнул, что предприятие имеет контракт с Азербайджаном на производство десяти самолетов, но они начнут производиться после того, как будут замещены все российские детали.

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Напомним, в 2017 году авиаконцерн «Антонов» был ликвидирован, так как его три предприятия вошли в состав «Укроборонпрома». Также в апреле 2017 года отмечалось, что никаких заказов у «Антонова», кроме азербайджанских, нет. В течение 2016 и 2017 годов предприятие не производило самолеты.