Астана, 2 июля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. В Западно-Казахстанской области с 1 июля стоимость одного кубометра природного газа увеличилась на 0,33%, до 17,87 тенге (3,3 рубля), сообщает 2 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на областной филиал АО «КазТрансГаз Аймак».

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ, баллон

В компании отметили, что 31 мая в комитет по регулированию естественных монополий было отправлено обращение о повышении стоимости газа. В «КазТрансГаз» просили увеличить стоимость на 7,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Сенат парламента Казахстана принял закон, в рамках которого с 1 января 2019 года часть газа для внутреннего рынка будет реализовываться через торговые биржи, на которых стоимость газа не регламентируется.

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