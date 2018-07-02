Москва, 2 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в центре Москвы для празднования победы сборной России над командой Испании собрались более 100 тыс. граждан России и приезжих, серьёзных эксцессов удалось избежать, заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Об этом сообщает 2 июля РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики в Москве

«Общая цифра гуляющих по центру Москвы — более 100 тыс. человек. Они гуляли не только по Никольской, но и по Красной площади, Москворецкой улице, по Тверской, и мы вовремя сориентировались, перекрыли Ильинку», — цитирует агентство слова чиновника.

По его словам, в ходе гуляний центр российской столицы был переполнен людьми, отмечались некоторые незначительные эксцессы, но они быстро пресекались правоохранителями, да и сами граждане реагировали вполне сдержанно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в матче, состоявшемся 1 июля на московском стадионе «Лужники», российские футболисты победили в серии послематчевых пенальти сборную команду Испании (4:3). Таким образом, Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

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