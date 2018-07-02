Тбилиси, 2 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили потребовал от грузинского президента Георгия Маргвелашвили вернуть ему гражданство, передает 2 июля «Грузия Online».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Если у него есть элементарное мужество, если в нём есть хоть капля человеческого, пусть вернёт мне грузинское гражданство», — заявил Саакашвили в эфире грузинского телеканала «Рустави-2».

Он добавил, что между ним и грузинским народом никогда не возникнет преград, и что кроме «чистых рук и репутации», у него ничего нет.

Добавим, сейчас Саакашвили, предположительно, находится в Нидерландах. Ранее он заявил, что вернется в Грузию уже предстоящей осенью.