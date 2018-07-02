Калининград, 2 июля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. На дополнительных выборах в Калининградскую областную Думу заявился новый претендент. Это журналистка Ольга Завьялова, работающая в газете «Новые колеса». Именно издатель этой газеты Игорь Рудников в прошлом году был лишен статуса депутата.

Rudnikov.com Калининградская журналистка Ольга Завьялова

Издание цитирует депутата Михаила Чесалина:

«Я предложил редакции «Новых колёс» выдвинуть свою кандидатуру. Сотрудники «НК», посовещавшись, выбрали журналиста Ольгу Завьялову, работавшую вместе с Игорем Рудниковым практически со дня основания газеты».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Завьялова пишет в «Новых колесах» под псевдонимом О. Рамирес, специализируясь на общественных конфликтах. Также она являлась многолетним помощником депутата Калининградской областной Думы Рудникова.

Напомним, на сегодня известно об одном официально выдвинутом кандидате на кресло областного депутата — бывшем депутате Госдумы Андрее Колеснике. Он выдвинут политсоветом калининградского отделения «Единой России».

Мандат регионального депутата стал вакантным после громкого политического скандала в 2017 году. Тогда депутат Рудников был лишен этого статуса после того, как спецслужбы обнаружили у народного избранника грин-карту США. По закону обладатель вида на жительства в иностранном государстве не может находиться в органах власти субъектов РФ.