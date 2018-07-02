Красногорск, 2 июля, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Бывший ректор Московского государственного областного университета (МГОУ) Павел Хроменков был уволен с занимаемой должности по основанию, предусмотренному пунктом вторым части первой статьи 278 ТК РФ «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации». Об этом говорится в ответе министерства образования Подмосковья на редакционный запрос ИА REGNUM об отстранении от должности ректора Московского государственного областного университета.

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Так, решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отношении руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Данным пунктом статьи допускается возможность расторжения трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации, уполномоченного лица (органа) без указания мотивов принятия решения, говорится в ответе.

Напомним, скандал в общеобразовательном учреждении произошёл 19 июня 2018 года, когда без объяснения причины приказом министра образования Московской области был уволен ректор вуза Павел Хроменков. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, давление на руководство университета началось в сентябре 2017 года, когда закрыли центр олимпиадного движения и не выделили деньги на капремонт, а затем сократили бюджетное финансирование на 400 мест и применили меры дисциплинарного взыскания.

«Дисциплинарное взыскание в виде замечания к Хроменкову П.Н. применено в связи с нарушением сроков предоставления отчёта по государственному заданию Университета за первый квартал 2018 года, дисциплинарное взыскание в виде выговора применено в связи с несвоевременным выполнением показателя, установленного Указом президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в тексте ответа.

Следует отметить, что, по словам самого Хроменкова, отчёт был сдан в установленные сроки, но не в электронном, а в бумажном виде.

Что же касается вопроса установления бюджетных мест университету, то, как отметили в министерстве образования Московской области, «университету в 2017—2018 учебном году выделено 1625 бюджетных мест, что на 105 мест больше, чем в 2016—2017 году».

По словам Хроменкова, в настоящий момент на преподавательский и студенческий состав МГОУ идёт давление со стороны профильного министерства. Так как на совещании в вузе представители минобразования МО не дали чёткого объяснения, по какой причине был уволен ректор, среди студентов поднялась «волна несогласных» с односторонним приказом ведомства.

В министерстве также отметили, что новым ректором вуза будет назначено лицо, избранное общим собранием (конференцией) университета тайным голосованием. При этом порядок выдвижения кандидатур на должность ректора определяется положением, утверждаемым учёным советом университета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент бывший ректор МГОУ принял решение обратиться с проблемой своего отстранения от должности к губернатору Московской области и министру образования России.

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