* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 2 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни двух боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 2 июля Anadolu.

(сс) Pascal Volk Петля

Один из боевиков был замешан в террористическом акте в 2013 году, второй — в похищении людей.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади после недавнего убийства террористами восьмерых заложников отдал распоряжение о скорейшей казни боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).