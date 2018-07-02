Брянск, 2 июля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Обязательно нужно повышать пенсионный возраст, потому что нужно думать о будущем. При нынешней пенсионной системе в России пенсионеры через десять лет вообще пенсию получать не будут. Это хорошая программа, сейчас идет обсуждение, видимо кое-что изменят, но повышать обязательно нужно. Тем более среди всех государств только в Росси не повышен возраст, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Союза пенсионеров по городу Стародубу и Стародубскому району Брянской области Иван Козин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Сейчас пенсии добавляют, а при повышении пенсионного возраста обещают по 1 тыс. рублей ежемесячно — это большая прибавка. Есть надежда, что с каждым годом будет всё лучше и лучше. В России ещё много бедных и нищих, но всё сразу не сделаешь. Постепенно всё наладится, считает он.

«Спасибо нашему президенту Владимиру Путину и правительству РФ, что они предлагают, чтобы пенсионеров не увольняли, чтобы они работали и даже осваивали новые профессии. Нынешнюю пенсионную структуру надо обязательно всю менять, иначе будет так: никто не получит пенсии, ни нынешние пенсионеры, ни будущие», — высказал свое мнение Козин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»