Пхеньян, 2 июля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын для поездки в части Корейской народной армии воспользовался некогда одним из самых популярных российских автомобилей Lada Priora. На опубликованных рядом местных СМИ фотографиях северокорейский лидер запечатлён на заднем сидении автомобиля этой модели.

(сс) peterolthof Lada Priora

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Как сообщило агентство Yonhap, инспекционную проверку воинской части в отдалённой провинции Синдо Ким Чен Ын совершил 30 июня. Также в маршрут поездки входили и сельскохозяйственные объекты, в частности тростниковая ферма.

https://twitter.com/vunamphuong/status/1013439096687955968

Добавим, что лидер КНДР пользуется и машинами западных производителей. В состав кортежа, на котором он прибыл в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом, вошли бронированный Mercedes и тонированный черный Maybach без номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль LADA Priora начал производиться на «АвтоВАЗе» в марте 2007 года: с конвейера сошло чуть более тысячи седанов Priora, 21 апреля 2007 года начались продажи. Выпуск «хэтчбэков» начался в феврале 2008 года. Модификацию с кузовом «универсал» показали на автосалоне в Краснодаре в октябре 2008 года, а производство варианта с этим кузовом началось 27 мая 2009 года.

Уже в январе 2016 года автомобиль LADA Priora в кузовах «универсал» и «хетчбэк» был снят с производства, а с июля 2018 года производство автомобилей LADA Priora прекращено полностью.