Москва, 2 июля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Российские болельщики отметили в социальных сетях выход сборной России по футболу в ¼ финала ЧМ. Пользователи поделились мнениями о прошедшей встрече и высказали предположения о следующем матче сборной России с Хорватией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команды сборных Испании и России перед матчем

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По официальной статистке Twitter, под хэштэгом #РоссияИспания было опубликовано более 57 тысяч постов, а под хэштегом #ESPRUS — более 500 тысяч. Официальная группа сборной России по футболу в соцсети «ВКонтакте» опубликовала запись с итогами встречи и подписью «Это останется в истории!!!». Спортивный комментатор Василий Уткин на своем YouTube канале поздравил всех фанатов с победой:

«Я поздравляю всех с тем, что чудо свершилось. Команда была молодцом».

Спортивный журналист Юрий Дудь в своем Instagram-аккаунте поделился фотографией с прошедшего матча и подписал ее:

«Футбик жив!».

Спортивное СМИ «Чемпионат» после выхода России в ¼ финала опубликовало опрос, в котором фанатам предлагалось ответить на вопрос «Вы верили в победу сборной России?». 70% голосовавших ответили отрицательно.

Пользователи социальных сетей отмечают игру капитана команды Игоря Акинфеева. Например, официальная страница МАТЧ ТВ в социальной сети «ВКонтакте»:

"Игорь — король».

Официальная страница сборной России в Twitter опубликовала пост с подписью «Золотая нога России», имея в виду последнее отбитое пенальти.

Корреспондент Sport24 провел интервью с Игорем Акинфеевым, во время которого капитан сборной поделился:

«Я себя не чувствую лучшим игроком матча. Лучшие — команда, болельщики».

На данный момент в соцсети «ВКонтакте» более 22 миллионов просмотров у записей, опубликованных в течение суток, где упоминается Игорь Акинфеев.

Некоторые разработчики приложений и социальных сетей добавили специальную функцию в честь чемпионата мира — «маски», которые накладываются поверх фотографируемого. Например, Snapchat добавляет фильтр с тем флагом, который указан у пользователя в анкетных данных. Такую же функцию ввели и разработчики «ВКонтакте», и ее использовали Александр Ревва, Влади и другие.

Пользователи также отмечают момент, который случайно попал в кадр во время съемок фанатских трибун. Кадры с российскими болельщиками в кокошниках, решивших подкрепиться на матче, вызвали ажиотаж во многих социальных сетях. На данный момент это изображение часто публикуют под хэштэгом #болельщики.

По заявлению «Дождя», в кадр попали дизайнер Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк и их племянник — Юрий Гнатюк.

На матче присутствовали российские медийные лица. Так, российский актер и музыкант Алексей Воробьев в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео с трибуны, на которой он отмечает победу сборной России со своими знакомыми.

Российский политик и актриса Мария Кожевникова записала видеообращение, в котором обратилась к российским футболистам:

«Дорогая сборная, спасибо, что вы подарили эту победу. Мы в вас верили, мы за вас болели!».

Также записали видео в поддержку российской сборной Тимур Юнусов, известный как Тимати, Гарик Харламов, Станислав Ярушин и другие.

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После окончания матча фанаты вышли праздновать победу сборной на улицы, транслируя это в свои социальные сети. Футбольные болельщики Краснодарского края после победы России решили переименовать поселок Джубга в Дзюбгу — в честь Артема Дзюбы, забившего гол во время матча с Испанией. Ночью фанаты заклеили соответствующие буквы на дорожном указателе и сняли свои действия на видео, опубликовав их позже в интернете. В Москве поклонники футбола прошлись по Никольской и Тверской улицам, публикуя фотографии в интернет.

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Футбольный комментатор Владимир Стогниенго в своем аккаунте в Twitter поделился мнением о следующем сопернике России: «Хорваты в своем репертуаре: на ура проскочили группу и стали киснуть в первом же матче плей-офф». Спортивное СМИ «Чемпионат» опубликовало аналитику сборной Хорватии, в которой отметило прессинг и мощные атаки будущих соперников сборной России: «Футбол Златко Далича прост, его главные основы — прессинг, длинные передачи и серия механических комбинаций». За последние сутки Хорватия упоминалась в более чем 45 тысячах записей в соцсети «Вконтакте», большая часть которых посвящена ожидающейся встрече со сборной России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная России обыграла сборную Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти голкипер Игорь Акинфеев отразил два удара, и Россия вышла в следующий тур. Сборная Россия впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира. 7 июля сборная России встретится с Хорватией, которая также обыграла Данию 1 июля в серии пенальти. По итогам группового этапа у сборной России было 6 очков, в то время как у сборной Хорватии — 9.

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