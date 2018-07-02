Ереван, 2 июля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Родственники заключенных требуют проведения амнистии. Сегодня, 2 июля, несколько десятков человека провели акцию протеста около здания правительства Армении.

«Жизнь заключенных очень тяжела. Они выходят из тюрьмы истощенными, измученными, больными», — заявила одна из участниц акции протеста.

Участники акции протеста требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встречу с родственниками заключенных вышел помощник премьера Айк Саргсян, который проинформировал, что письмо с требованием передано в правительство.

Последняя амнистия в Армении была объявлена в 2013 году по случаю 22-й годовщины независимости. Амнистию ожидали в 2015 году по случаю 100-летия Геноцида армян, в преддверии 25-летия независимости в 2016 году, 100-летия первой Республики в 2018 году.

После прихода к власти в Армении премьер-министрa Никола Пашиняна звучат мнения, что Пашинян, объявив амнистию, сможет восстановить справедливость, принимая во внимание то обстоятельство, что при прежних властях Армении судебная система не отличалась объективностью.