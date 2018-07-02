Чебоксары, 2 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В столице Чувашии жители жалуются на зловоние. И если ранее запахи чувствовали в основном жители новоюжного района, то сейчас — практически всех районов. Особенно остро ощущаются запахи после дождя и установившейся духоты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Eurma.ru Агрохолдинг «ЮРМА»

В Чебоксарах последние три дня усилились неприятные запахи. В отличие от прошлого года, когда зловоние наиболее сильно ощущалось в новоюжном районе, сейчас они распространились практически по всему городу — жалуются жители «Богданки», северо-западного и юго-западного районов, центральной части города. Чебоксарцы с грустью шутят, что пора одевать противогазы.

Отметим, что 28 июня управление Роспотребнадзора по Чувашии сообщило об итогах внеплановой выездной проверки в отношении агрохолдинга «Юрма». По данным ведомства, в пробах атмосферного воздуха, отобранных 6 июня, на западной окраине деревни Асакасы Чебоксарского района «в зоне влияния пометохранилищ птицефабрики» установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания аммиака в 3,6 раза. Также выявлен ряд нарушений санитарного законодательства при обращении с отходами производства.

«Так, при эксплуатации пометохранилища нарушена технология компостирования птичьего помета. При этом не проводятся мероприятия, направленные на максимально возможное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, направлен вызов для составления протокола об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня на сессии Госсовета главному санитарному инспектору Чувашии Надежде Луговской депутаты пожаловались на зловоние в Чебоксарах. Тогда она заявила, что что «источником является птицефабрика «Юрма», их помётохранилища». По её словам, общество нарушает технологию переработки птичьего помёта.

«В лагуны (у них есть шесть лагун, используются из них пять) не складировали птичий помёт, вывозили напрямую на поля, птичий помёт был складирован на глубине от 0,5 до 1,5 метров… И когда они стали растаскивать птичий помёт с полей — появились запахи», — сказала Надежда Луговская.