Душанбе, 2 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Фестиваль Фанфест для болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018 открылся 1 июля в Душанбе на площади 800-летия Москвы, расположенной рядом с Таджикским государственным академическим театром оперы и балета имени Садриддина Айни.

Дарья Драй ИА REGNUM Волк Забивака

На организованной площадке жители и гости таджикской столицы смогут смотреть матчи мирового первенства на огромном экране в прямом эфире в HD-качестве, а также поучаствовать в развлекательных мероприятиях и приобрести сувениры. Вход бесплатный.

Кроме того, Федерация футбола Таджикистана, выступившая организатором фестиваля, обещает разыграть билеты на матчи плей-офф мундиаля.

Отметим, в Таджикистане с ликованием встретили вчерашнюю победу российской сборной в матче с командой Испании. «В Душанбе ликовали так, будто у испанцев выиграли таджики. Правда, салюта не было», — пишут пользователи соцсетей.