Ханты-Мансийск, 2 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Серией народных гуляний города Югры отметили победу российской сборной 1 июля 2018 года над игроками из Испании на чемпионате мира по футболу. Сигналы автомобилей, крики восторженных болельщиков, всеобщее ликование, люди с флагами России по улицам ХМАО. Праздник продлился местами до утра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик

Социальные сети Югры переполнены фотографиями народного праздника, который неожиданно подарила сборная России своим согражданам. Но есть и замечания по поводу шума, который создавали радостные болельщики. В паблике «Типичный Ханты-Мансийск» опубликован гневный пост матери, чей ребёнок не мог уснуть от криков ликующих фанатов. Они же ей и ответили: «Зануда! Такое раз в 38 лет случается!»

«Вы просто не видели, что творилось в Тюмени! Набережная просто тряслась и содрогалась от криков, оров и сигналов машин! Народ радовался! Но вот только на секундочку, там нет жилых домов! И никто никому не мешал! Я считаю правильным, что для этого есть специально отведённые места, бары либо площади, где нет жилых домов и никому не мешаешь! А под окнами пьяные фанаты ночью не нужны!» — поддержал женщину участник паблика.

Жительница Ханты-Мансийска, футболом, по её признанию, не болеющая, тоже не смогла сдержать эмоций. Да, в Россию с чемпионатом мира пришёл праздник. С победами российской сборной по футболу — двойной. А ещё сборная Россия показала, что надо верить и надеяться, и когда-нибудь желание сбудется.

«Игра-жесть! Столько нервов. Вера в победу. Такое не каждый день и увидишь, и услышешь. Радоваться надо. Выиграли наши футболисты, а значит и мы — вся Россия!!! А то сидим в своих бытовых проблемах, думу думаем, как дальше жить. Верьте, надейтесь и любите!» — пишет человек, не смотревший ранее футбол.

Пресс-служба полиции города Сургута сообщила о выходе полицейских на ночной дозор. Тысячи сургутян вышли на улицы, и центральным местом праздника стал Памятник основателям Сургута. Отряды Росгвардии также обеспечивали правопорядок.

«Столь долгожданный выход в четвертьфинал ЧМ бурно отмечают и в Сургуте. На дорогах без конца сигналят автомобили, горожане вышли на улицы и поздравляют друг друга с настоящим праздником футбола, который подарила наша сборная», — сообщается в паблике «Типичный Сургут».

Тут же добавилась и ложка дёгтя от болельщиков, сомневающихся в чистоте победы российской сборной. Таких серьёзно осадили автоголом от Сергея Игнашевича, который забил гол в ворота своей сборной.

«Если считаете, что матч договорной, то вспомните Игнашевича. Наши выиграли несмотря на автогол. Молодцы!» — пишет фанат в паблике.

Спонтанный праздник до утра был отмечен в Нижневартовске, Нягани, Югорске, сообщают «Новости Югры». Жители Нефтеюганска, оставшиеся без воды из-за аварии, жалели в социальных сетях ремонтников, которые трудятся третьи сутки и пропустили исторический матч.

Как сообщало ИА REGNUM, игра сборной России против сборной Испании состоялась 1 июля 2018 года на московском стадионе «Лужники». Основное время завершилось со счетом 1:1, по итогам серии пенальти (4:3) победила Россия.