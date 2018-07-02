ЧМ-2018: Югра ликовала, Нефтеюганск сочувствовал ремонтникам
Ханты-Мансийск, 2 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Серией народных гуляний города Югры отметили победу российской сборной 1 июля 2018 года над игроками из Испании на чемпионате мира по футболу. Сигналы автомобилей, крики восторженных болельщиков, всеобщее ликование, люди с флагами России по улицам ХМАО. Праздник продлился местами до утра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Социальные сети Югры переполнены фотографиями народного праздника, который неожиданно подарила сборная России своим согражданам. Но есть и замечания по поводу шума, который создавали радостные болельщики. В паблике «Типичный Ханты-Мансийск» опубликован гневный пост матери, чей ребёнок не мог уснуть от криков ликующих фанатов. Они же ей и ответили: «Зануда! Такое раз в 38 лет случается!»
«Вы просто не видели, что творилось в Тюмени! Набережная просто тряслась и содрогалась от криков, оров и сигналов машин! Народ радовался! Но вот только на секундочку, там нет жилых домов! И никто никому не мешал! Я считаю правильным, что для этого есть специально отведённые места, бары либо площади, где нет жилых домов и никому не мешаешь! А под окнами пьяные фанаты ночью не нужны!» — поддержал женщину участник паблика.
Жительница Ханты-Мансийска, футболом, по её признанию, не болеющая, тоже не смогла сдержать эмоций. Да, в Россию с чемпионатом мира пришёл праздник. С победами российской сборной по футболу — двойной. А ещё сборная Россия показала, что надо верить и надеяться, и когда-нибудь желание сбудется.
«Игра-жесть! Столько нервов. Вера в победу. Такое не каждый день и увидишь, и услышешь. Радоваться надо. Выиграли наши футболисты, а значит и мы — вся Россия!!! А то сидим в своих бытовых проблемах, думу думаем, как дальше жить. Верьте, надейтесь и любите!» — пишет человек, не смотревший ранее футбол.
Пресс-служба полиции города Сургута сообщила о выходе полицейских на ночной дозор. Тысячи сургутян вышли на улицы, и центральным местом праздника стал Памятник основателям Сургута. Отряды Росгвардии также обеспечивали правопорядок.
«Столь долгожданный выход в четвертьфинал ЧМ бурно отмечают и в Сургуте. На дорогах без конца сигналят автомобили, горожане вышли на улицы и поздравляют друг друга с настоящим праздником футбола, который подарила наша сборная», — сообщается в паблике «Типичный Сургут».
Тут же добавилась и ложка дёгтя от болельщиков, сомневающихся в чистоте победы российской сборной. Таких серьёзно осадили автоголом от Сергея Игнашевича, который забил гол в ворота своей сборной.
«Если считаете, что матч договорной, то вспомните Игнашевича. Наши выиграли несмотря на автогол. Молодцы!» — пишет фанат в паблике.
Спонтанный праздник до утра был отмечен в Нижневартовске, Нягани, Югорске, сообщают «Новости Югры». Жители Нефтеюганска, оставшиеся без воды из-за аварии, жалели в социальных сетях ремонтников, которые трудятся третьи сутки и пропустили исторический матч.
Как сообщало ИА REGNUM, игра сборной России против сборной Испании состоялась 1 июля 2018 года на московском стадионе «Лужники». Основное время завершилось со счетом 1:1, по итогам серии пенальти (4:3) победила Россия.