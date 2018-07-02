Москва, 2 июля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Первую половину текущей рабочей недели президент России Владимир Путин будет заниматься решением вопросов региональной проблематики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владмир Путин

По словам официального представителя Кремля, у российского лидера запланированы несколько встреч и совещаний. Песков добавил, что 2 июля у Владимира Путина состоится встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков отметил, что в рабочем графике Владимира Путина не запланирована встреча с американскими конгрессменами, находящимися с визитом в Москве. Добавим, 19 июня было подтверждено сообщение о подготовке визита группы американских сенаторов в столицу России.

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