Ташкент, 2 июля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2018 года количество преступлений в Узбекистане уменьшилось на 40,7%, до 29,5 тыс., сообщает 2 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на министра внутренних дел генерал-майора Пулата Бобожонова.

(сс) xusenru Самарканд

По его словам, количество изнасилований уменьшилось на 75%, грабежей — на 60%, разбоев — на 57,5%, случаев воровства — на 47,5%, убийств — на 23,5%. Министр добавил, что более 95% преступлений было раскрыто по горячим следам.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года органами прокуратуры Узбекистана расследовано на 23,7% уголовных дел меньше, чем за аналогичный период 2017 года.