Калининград, 2 июля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В Калининградской области пресечен ввоз 560 мячей, являющимися официальными мячами ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 года.

Koblt.customs.ru Мячи ФИФА на таможне в российском эксклаве

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, морской контейнер с мячами фирмы «Адидас» пришел из Китая в Балтийск.

«В контейнере находилось 400 футбольных мячей «Telstar 18» и 160 футбольных мячей «Krasava», — сообщили в ведомстве. — Проверка показала, что изображения были нанесены незаконно и ввоз осуществляется без согласия правообладателя».

В отношении фирмы-получателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.12 КоАП РФ по факту незаконного использования чужого объекта авторского права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году калининградские таможенники изъяли 120 настольных игр «Футбол» с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 — стилизованного кубка ФИФА. Контейнер со сборным грузом также прибыл в Балтийск из Китая.