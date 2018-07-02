Москва, 2 июля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Призванный усилить защиту прав дольщиков закон о новой системе финансирования жилищного строительства находится на подписании у президента России Владимира Путина. Об этом журналистам заявил 2 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое строительство

По его словам, это очень актуальный вопрос, который Путин неоднократно обсуждал с жителями страны, в том числе и во время «Прямой линии».

«Этот закон действительно находится на подписании», — заявил Песков.

Напомним, соответствующий законопроект был принят 20 июня в Госдуме во втором чтении. Документ позволит правительству России устанавливать правила государственного контроля долевого строительства. Предполагается, что нововведение установит в стране единую вертикаль власти в области контроля за застройщиками.

читайте подробнее: Законопроект о контроле за долевым строительством прошел II чтение Госдумы