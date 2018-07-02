Барнаул, 2 июля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Алтайские аграрии почти завершили посевную кампанию. В этом году она началась на две недели позднее из-за непогоды и майских холодов. Однако режим ЧС, введённый в регионе из-за переувлажнения почвы, уже собираются отменить. Поручение подготовить соответствующие документы дал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Урожай пшеницы

По оценке первого заместителя алтайского председателя правительства Александра Лукьянова, комплекс мероприятий по устранению последствий переувлажнения почвы выполнен. В частности, изменена структура посевных площадей, пересмотрен сортовой состав сельхозкультур и введены культуры с коротким периодом вегетации, проведены технологические операции по борьбе с сорняками, болезнями, вредителями.

«Режим чрезвычайной ситуации позволил не только консолидировать силы и возможности специалистов отрасли, но и стал одним из аргументов для аграриев при пролонгации кредитов или привлечении новых займов, в том числе по схемам льготного кредитования. Впереди не менее ответственный период — уборочная кампания», — подчеркнул Виктор Томенко.

Он не исключает, что сроки уборки урожая тоже могут сдвинуться, и тогда, чтобы минимизировать потери урожая, придётся работать в напряженном, ускоренном режиме.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации по неблагоприятным агрометеорологическим природным явлениям был введен в регионе 6 июня. На сегодняшний день яровой сев в регионе, согласно оперативным данным, выполнен на площади более 4,5 млн гектаров.

Основную часть земель в Алтайском крае (7739,1 тыс. га) занимают сельхозугодья — 7508,9 тыс. га. В общей площади сельскохозяйственных российских угодий удельный вес региона составляет 5,3%. Это почти максимальный показатель (у Ростовской области — 5,4%, что всего на 0,1 процентного пункта больше, чем в Алтайском крае). Фактически в сельхозпроизводстве края используется 7236,0 тыс. га сельхозугодий.

Парадокс, но в текущем аграрном сезоне больше всего страдают регионы, получившие самые большие урожаи зерновых по итогам 2017 года. Что Алтайскому краю, где в 2017 году были собраны рекордные 5,2 миллиона тонн, что Новосибирской и Омской областям, где намолот составил более трёх миллионов тонн зерна, новую посевную кампанию пришлось начать позднее из-за весеннего ненастья и вводить режим ЧС. Эти события уже отразились на понижении прогноза на урожай зерновых в России.