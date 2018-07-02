Брянск, 2 июля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Пенсионеры в Брянской области не совсем положительно отзываются о предложении правительства РФ резко повысить пенсионный возраст, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Трубчевского районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Брянской области Илья Данилкин.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Пенсионеры поддерживают президента России Владимира Путина, который в своем послании сказал, что нужно улучшить качество жизнь в два раза, бедность в два раза сократить. Брянские пенсионеры поддерживают все решения президента, а вот повышение пенсионного возраста большинство людей пенсионного возраста не одобряют.

«Увеличение пенсионного возраста женщинам на 8 лет — это многовато. Конечно, может быть, и надо повышать, но не на такое большое количество лет — с 55 и сразу до 63 лет», — высказал свое мнение Данилкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»