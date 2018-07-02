Якутск, 2 июля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Якутский городской суд признал виновной 50-летнюю местную жительницу в покушении на убийство пятилетнего ребенка и приговорил ее к семи годам лишения свободы, сообщает 2 июля пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Pngtree.com Фемида

Суд установил, что вечером 23 сентября 2017 года обвиняемая распивала алкоголь вместе со своей знакомой, которая находилась у нее дома со своим сыном. В какой-то момент ребенок начал капризничать и проситься домой, после чего злоумышленница взяла его на руки, вышла на балкон кухни и сбросила со второго этажа.

В результате мальчик упал на кусты и получил ссадины, ушибы и кровоподтеки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Свою вину подсудимая не признала, по ее словам, она не планировала убивать ребенка, а данный инцидент произошел при якобы «неудачной игре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии пьяный отец попытался убить десятимесячного младенца, выбросив в окно. Позже его признали слабоумным.

Читайте подробнее: В Якутии выбросившего младенца со второго этажа признали слабоумным