* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 2 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Бойцы курдского ополчения (пешмерга) в результате спецоперации в Ираке уничтожили трёх полевых командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак борется с сепаратизмом

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По информации командующего силами ополчения Сирвана Барзани, среди ликвидированных боевиков — главный «финансист» террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Убейда. Уточняется, что спецоперация была проведена 30 июня — 1 июля при поддержке коалиции, возглавляемой США, в горном районе близ Махмура, где укрывались террористы.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирака ещё в декабре 2017 года заявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако столкновения с боевиками продолжаются до сих пор. Так, в мае столкновение правительственных войск с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в иракской провинции Дияла. В ходе инцидента погибли пять человек: трое мирных жителей и два террориста. Кроме того, пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.