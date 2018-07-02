Тель-Авив, Израиль, 2 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля с начала 2018 года убили 25 палестинских детей, сообщает 2 июля Anadolu.

Justin McIntosh Мальчик и солдат возле израильской стены

По данным международной организации защиты палестинских детей, отстаивающих права населения на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, дети погибали из-за применения боевых патронов.

Напомним, с конца марта 2018 года в секторе Газа вспыхнули массовые акции протеста, приуроченные к 70-й годовщине создания государства Израиль. В ходе столкновений погибли порядка 130 палестинцев.