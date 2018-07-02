Ставрополь, 2 июля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Ставрополье оправляется от разгула стихии. Немалый ущерб нанесли 1 июля сильный град с ветром Минераловодскому округу, городу Зеленокумску, Предгорному району.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

В Минераловодском округе особенно пострадали села Сунжа и Ульяновка, где шквалистый ветер повалил опоры линий электропередачи, из-за чего нарушено энерго‑ и газоснабжение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе местной администрации. Градом побило крыши машин, домов и школ, выбиты стекла. Деревья и заборы повалило в селах Прикумское и Гражданское, порваны провода.

В Зеленокумске поваленными деревьями оборвало линии электропередачи, полностью отключив подстанцию «Зеленокумск». В краевом министерстве энергетики сообщили, что оперативные службы работают в усиленном режиме. Восстановление электроснабжения полностью планируют завершить уже к вечеру 2 июля.

В Предгорном районе град, по информации минсельхоза, уничтожил до 40% посевов. Идет подсчет ущерба, по предварительным оценкам, он составляет до полутора миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, стихия днем раньше пронеслась над рядом районов Краснодарского края. Особенно сильно досталось Тимашевскому, Брюховецкому, Кореновскому и Павловскому районам. СМИ рассказывали о граде размером с куриное яйцо и даже с кулак, который изрешетил крыши более 1800 домов и машин. Повреждено электроснабжение. Размер ущерба устанавливается.

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