Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Парк культуры и отдыха, названный в честь революционера Анатолия Собино, будет благоустроен. На эти цели городская администрация выделила из муниципальной казны 118 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на электронный аукцион, размещённый на сайте госзакупок.

Вадим Анохин Памятник на могиле Виталия Сабинина (Анатолия Собино)

Заказчиком выступает управление благоустройства Железнодорожного района. Озеленить парк и поддерживать на его территории чистоту исполнитель должен до 1 декабря 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад администрация города-миллионника предложила благоустроить сквер имени Собино. Власти инициировали создание многофункционального парка.

«Раньше на этом месте был парк, там играла музыка, работал планетарий, летняя киноплощадка и детские аттракционы, можно было купить лимонад и мороженное. Сегодня основная ценность сквера — более 1,3 тыс. лиственных и хвойных деревьев, многие из них посажены еще в начале XX века. Однако территория в запустении и требует благоустройства», — говорилось в обращении администрации.

Но работы в 2017 году так и не были начаты.

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