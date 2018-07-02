Амман, 2 июля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Россия на этой неделе проведет переговоры с Иорданией относительно режима прекращения огня в Сирии, сообщает 2 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Данную информацию подтвердил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, отметивший, что 3 июля вылетит в Москву для переговоров со своим коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается семь лет. Благодаря усилиям ВКС России влияние террористов в государстве значительно сократилось. В настоящее время в стране действует режим прекращения огня, позволяющий доставлять гуманитарную помощь в регионы, обескровленные войной.