Иркутск, 2 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Сильный ливень с градом, обрушившийся сегодня, 2 июля, на Иркутск, привёл по меньшей мере к одному серьёзному ЧП: в ТЦ «Сильвер Молл» обрушился потолок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеоролика В ТЦ «Сильвер Молл» обрушился потолок

На видеоролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как из открытого люка в торговый зал хлещет вода и через несколько секунд конструкция падает вниз.

Несмотря на довольно обширное обрушение, никто не пострадал, потому что место ЧП предусмотрительно было огорожено при помощи предупредительных лент.

По свидетельству очевидцев, сильный ливень в столице Иркутской области начался в 16:20 местного времени. Горожане опубликовали множество фотографий о буйстве стихии и затопленных улицах.