Бенгази, Ливия, 2 июля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Экспорт нефти из Восточной Ливии приостановлен, говорится 2 июля в сообщении в Twitter британского журнала The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С 24 июня порты Харига и Зуетина в Восточной Ливии работали в нормальном режиме. Крупные порты Эс-сидр и рас-Лану были закрыты в конце июня.

Ранее в июне командующий Восточной Ливией Халифа Хафтар передал контроль над нефтяными портами Эс-сидр и рас-Лану отделению Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии в Бенгази, которое, в отличие от штаб-квартиры в Триполи, не имеет юридических прав на экспорт и не признается официальным участником рынка.

Силы Восточной Ливии захватили закрытые нефтяные порты Эс-сидр и рас-Лануф 21 июня. 29 июня офис NOC в Бенгази запретил обслуживать танкеры в восточных портах без соответствующего разрешения.

Правительство в Триполи заявило, что такие действия усилят раскол в Ливии. Это два крупнейших нефтяных порта в Ливии, имеющих решающее значение для нефтяной промышленности страны.

После их закрытия Ливия сократила добычу нефти с 600 тыс. до 450 тыс. баррелей в сутки. Ранее в июне добыча упала с 950 тыс. до 600 тыс. Участники рынка не исключают, что закрытие экспорта нефти приведут к дальнейшему росту цен на нефть.

Хафтар руководит ливийской национальной армией не подчиняется сформированным при поддержке ООН властям в Триполи. При поддержке региональных союзников, включая Египет и Объединенные Арабские Эмираты, он контролирует Бенгази, с конца 2017 года.