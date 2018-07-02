Пекин, 2 июля, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Отдел пропаганды ЦК КПК и Государственное налоговое управление КНР опубликовали циркулярное письмо, посвященное уклонению от налогов и чрезмерным гонорарам в среде творческих работников, прежде всего, кино и телевидения, сообщает 1 июля Синьхуа.

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В частности, ставится вопрос об ограничении гонораров актеров и гостей телешоу показателем в 40% от общей суммы расходов, а также ужесточении меры ответственности за уход от налогов. Запрещаются также государственные инвестиции в индустрию развлечений, производство коммерческих фильмов, телесериалов и интернет-шоу.

В настоящее время в стране быстрыми темпами растет стоимость производства телефильмов и телевизионных программ.