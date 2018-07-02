Киев, 2 июля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Украина не является канонической территорией Русской православной церкви (РПЦ). Он также сказал, что ещё «в 1686 году Москва незаконно присоединила украинскую церковь». Об этом говорится в информационном бюллетене пресс-службы Вселенского патриархата, текст которого опубликовал пресс-секретарь Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса (УПЦ, религия, православие, украина, Порошенко, Киевский)

Отмечается, что в речи после панихиды в 40-й день по почившему митрополиту Перги Евангелу, которую отслужили иерархи Вселенского патриархата, говорится:

«Вселенский патриарх Варфоломей сказал о своей неизменной заботе/интересе в решении/лечении украинского церковного вопроса и восстановлении единства разделенного церковного тела в стране. Его Святейшество напомнил о том, что Константинопольская церковь всегда заботилась и решала много сложных церковных вопросов в пользу народа Божьего и сохранения Всеправославного единства и сегодня борется для окончательного урегулирования церковных дел в Украине».

Кроме того, патриарх Варфоломей заявил: «Пусть не забывается, что Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины любому, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского патриарха. Это сказано в томосе об автокефалии, что Мать-Церковь дарила Польской церкви: наш Престол не признал отделение Киевской митрополии и зависимых от нее православных церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской церкви, что было осуществлено против канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул экзарха Вселенского престола».

В свою очередь, политолог Владимир Цибулько также приветствовал слова патриарха Варфоломея. При этом он считает, что Константинополь «вызвал на себя огонь» Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев молиться о предоставлении томоса (указа) об автокефалии Украинской православной церкви.

«У Украины появился реальный шанс создать единую поместную православную и главное — украинскую церковь… И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине крещения Украины — Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот томос. И я прошу, дорогие братья и сестры, вашей молитвы. Потому что общая молитва творит чудеса», — заявил Порошенко во время участия в молитве за мир вместе с украинской общиной в кафедральном соборе Альмудена в испанском Мадриде.

Президент Украины напомнил, что Украина обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса. Он отметил, что «Украина завоевала право иметь единую поместную православную церковь, так как заплатила за это высокую цену».

Напомним, «День крещения Украины —Руси празднуют 28 июля». 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому патриарху Варфоломею по поводу создания на Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос об автокефалии «станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости». 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.