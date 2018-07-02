Нуакшот, 2 июля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в столицу Мавритании в понедельник (2/07) днем, сообщает RFI.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Президент Франции должен провести закрытую встречу с главами африканских государств, участвующими в 31-м саммите Африканского союза. Затем президент проведет рабочую встречу с пятью главами государств G5 Sahel и председателем Комиссии Африканского союза.

G5 Sahel — формат, созданный в 2014 году, главами пяти африканских государств для сотрудничества в области развития и безопасности в регионе.

Последние два террористических акта в Мали и в Гао показывают, что совместные африканские силы G5 Sahel не в состоянии обеспечить безопасность вокруг собственной штаб-квартиры.

Во время рабочей встречи в Нуакшоте нет сомнений в том, что Эммануэль Макрон и его коллеги попытаются улучшить координацию этого многонационального формата.

В долгосрочной перспективе G5 Sahel должен взять на себя роль французской армии. Без сомнения, Эммануэль Макрон надеется, что он сможет вывести французских солдат из Сахеля до конца своего мандата в мае 2022 года.