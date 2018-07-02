Москва, 2 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 2 июля, ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбик термометра покажет 23−25 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, осадки прогнозируют в течение всей недели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

Читайте также: Гидрометцентр: 1 июля в Москве воздух прогреется до +27 °С

Сильный дождь залил терминал во «Внуково»

Из-за надвигающихся на Москву и окрестности дождей с грозами и порывистым ветром в столице и области продлён «желтый» уровень погодной опасности. МЧС просит москвичей и туристов быть внимательными и осторожными: не укрываться от ненастья под деревьями, пережидать непогоду в капитальных строениях, а также парковать автомобили в гараже или на открытых площадках.

Добавим, что жаркая погода вернётся в город к выходным. 7 июня температура может подняться до 25 градусов, а уже через пару дней, 9 июня, — до 27.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня из-за сильного дождя в одном из терминалов московского аэропорта «Внуково» произошел небольшой потоп. Одно из стёкол в зале вылетов не выдержало напора, и вода начала просачиваться внутрь терминала. На работе аэропорта данный инцидент никак не отразился.