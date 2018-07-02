«Жёлтый» уровень опасности в Москве продлён на 2 июня
Москва, 2 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 2 июля, ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбик термометра покажет 23−25 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, осадки прогнозируют в течение всей недели.
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Сильный дождь залил терминал во «Внуково»
Из-за надвигающихся на Москву и окрестности дождей с грозами и порывистым ветром в столице и области продлён «желтый» уровень погодной опасности. МЧС просит москвичей и туристов быть внимательными и осторожными: не укрываться от ненастья под деревьями, пережидать непогоду в капитальных строениях, а также парковать автомобили в гараже или на открытых площадках.
Добавим, что жаркая погода вернётся в город к выходным. 7 июня температура может подняться до 25 градусов, а уже через пару дней, 9 июня, — до 27.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня из-за сильного дождя в одном из терминалов московского аэропорта «Внуково» произошел небольшой потоп. Одно из стёкол в зале вылетов не выдержало напора, и вода начала просачиваться внутрь терминала. На работе аэропорта данный инцидент никак не отразился.