Ереван, 2 июля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Армения уведомила ОДКБ об азербайджанских действиях на нахиджеванском направлении. Об этом на пресс-конференции сегодня, 2 июня, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

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При этом он отметил, что нет необходимости, чтобы на армяно-азербайджанской границе были расквартированы вооруженные подразделения других стран.

«Не думаю, что ВС Армении нуждаются в помощи, чтобы контролировать границу с Нахиджеваном. Это обязанности наших вооруженных сил, и мы эффективно и уверенно выполняем эти обязанности», — сказал Балаян.

Он также отметил, что неверно мнение о том, что происходящее в Нагорном Карабахе не имеет отношения к Армении.

«Все происходящее на линии соприкосновения имеет прямую связь с Арменией. Наши дипломаты также осознают, что от их кабинетов до границы очень близко. Соответственно, коллеги по ОДКБ были оперативно проинформированы, несмотря на выходные дни», — отметил Балаян.

По его словам, вопрос поднят также перед странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, так как Азербайджан не выполняет свои международные обязательства.

«Я думаю, что сопредседателям предстоит серьезная работа, поскольку, не слушая их наставления и не выполняя своих обязательств, в первую очередь, Азербайджан игнорирует страны-сопредседатели», — сказал он.

Как ранее сообщил пресс-секретарь МИД Армении Арцрун Ованнисян, 30 июня и утром 1 июля азербайджанские вооруженные силы на Нахиджеванском направлении попытались осуществить инженерные работы по укреплению позиций.

В результате огня с армянской стороны полностью уничтожена и сгорела одна из позиций противника.

«В процессе перестрелки легкое (незначительное) ранение получил военнослужащий контрактной службы Ваагн Багдасарян 1974 года рождения», — сообщил Арцрун Ованнисян.