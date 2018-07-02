Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Около 30 тыс. болельщиков прибудут в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала футбольного первенства планеты. Игру сборных Бельгии и Японии пожелали увидеть около 5 тыс. иностранцев.

Антон Копнин ИА Красная Весна Ростов-Арена

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в связи с тем, что до последнего не был известно точно, какие команды выйдут 2 июля на «Ростов Арену», билеты купили граждане Англии, Нигерии, Польши.

«Но так получилось, что сборная Японии, как и Россия, совершила чудо, и теперь эти билеты будут как-то перераспределяться», — сказал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 40 тыс. билетов было продано на предстоящую игру между сборными Японии и Бельгии. Пять поездов должны доставить в Ростов-на-Дону около 3 тыс. зрителей, аэропорт «Платов» за это время примет в общей сложности около 100 авиарейсов.

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Напомним, гостей Донского края в аэропорту «Платов» встречают творческие коллективы, казаки знакомят иностранцев с донскими традициями, обмениваются сувенирами.

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