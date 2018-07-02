Иркутск, 2 июля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Проанализировав на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сведения об интенсивности заготовки древесины в субъектах РФ, экологи пришли к выводу, что в 2017 году больше всего леса вырубили в Иркутской области.

Гринпис России Распределение доли в общей учтенной заготовке древесины в 2017 году между пятнадцатью крупнейшими российскими регионами-лесозаготовителями

Как пояснил руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, на долю этого региона пришлось 16% от всей российской учтенной заготовки древесины. Далее в этом списке значатся: Красноярский край (11%), Вологодская область (7%), Архангельская область (6%), и Кировская область (4%).

Также в число 15 крупнейших российских регионов-лесозаготовителей вошли: Коми, Пермский и Хабаровский края, Свердловская область, Карелия, Томская, Ленинградская и Костромская области, Приморский край и Тверская область.

«Интенсивнее всего (в пересчете на единицу площади лесных земель) использовались для заготовки древесины леса Вологодской области — в 6,4 раза интенсивнее, чем в среднем по Российской Федерации, Рязанской области — в 5,8 раза, Тамбовской области — в 5,4 раза, Удмуртии — в 5,3 раза, и Брянской области — в 4,6 раза», — пояснил Алексей Ярошенко.

По количеству вырубленных в 2017 году кубометров леса с одного гектара сибирские регионы в списке экологов выглядят так: Алтайский край — 0,68 м3/га; Омская область — 0,35 м3/га; Томская область — 0,26 м3/га; Кемеровская область — 0,24 м3/га; Новосибирская область — 0,23 м3/га; Красноярский край — 0,19 м3/га; Хакасия — 0,15 м3/га; Бурятия — 0,13 м3/га; Республика Алтай — 0,09 м3/га; Забайкальский край — 0,06 м3/га; Тува — 0,02 м3/га.

По оценке Всемирного фонда дикой природы, за последние годы наиболее серьезный ущерб нанесен именно Иркутской области. Лесозаготовители (как правило, граждане Китая) нанимают на работу местных жителей. Ценной считается только нижняя часть ствола. За кубометр такого первосортного пиловочника лесорубы получают около 40 долларов, а в Поднебесной его продают уже по цене не ниже пятисот долларов за кубометр.

По мнению экологов, если вырубки лесов продолжатся, то это может обернуться полным уничтожением лесных ресурсов. К тому же, расправа ведется не только с сибирской флорой, но и фауной.