Калуга, 2 июля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Аэродром для лёгкой авиации со всей сопутствующей инфраструктурой планируется обустроить в деревне Михеево Медынского района Калужской области. Как сообщили 2 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, взлётно-посадочная полоса здесь появится уже в 2018 году.

Admoblkaluga.ru Строительство взлётно-посадочной полосы

В этом же году начнётся и возведение капитальных строений для авиадиспетчеров и авиатехники. Когда аэродром планируется ввести в эксплуатацию, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Калуга» стал одним из запасных аэропортов для «Внуково-3» в случае закрытия по каким-либо причинам Московской воздушной зоны. По словам генерального директора международного аэропорта «Калуга» Салавата Кутушева, «калужский аэропорт обладает отличными инфраструктурными возможностями для приёма, обслуживания и хранения самолётов деловой авиации как на открытых стоянках, так и в отапливаемом ангаре».