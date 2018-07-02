Лос-Анджелес, США, 2 июля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния пожарные не могут справится с тремя очагами лесного пожара, передает телеканал N-TV 3 июля.

Лесной пожар

Последний очаг возгорания возник в округе Йоло на севере штата, затронув также район города Напа. В борьбе с огнем участвуют более ста пожарных машин и около дюжины вертолетов. Два другие очага расположены в округах Лейк и Сан-Хоакин — здесь пожарным удается контролировать три четверти площади пожара.

В общей сложности пожаром охвачена площадь в 14 тыс. гектаров. Власти начали эвакуацию близлежащих населенных пунктов.