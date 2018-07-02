Москва, 2 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. У России не было ни политической, ни экономической необходимости вступать в ВТО, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 2 июля корреспонденту ИА REGNUM, подытоживая результаты вступления РФ в ВТО после того, как США де-факто взяли курс на выход из этой организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«ВТО не сможет существовать без Америки, и российские власти сделали не просто грубейшую ошибку, введя нашу страну в состав этой организации, — констатировал Кагарлицкий. — Это был совершенно преступный ход, убийственный для российской экономики. Ни экономической, ни даже политической необходимости в этом не было».

Этот шаг, по мнению Кагарлицкого, был продиктован исключительно идеологической инерцией российской элиты.

«Даже для российского сырьевого бизнеса вступление в ВТО не было принципиально важным, — сказал глава ИГСО. — Это был тот случай, когда правительственные неолибералы просто зарвались в силу собственной идеологической инерции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ 22 июня был внесён законопроект о выходе РФ из протокола Всемирной торговой организации. Инициаторами выступила группа депутатов фракции КПРФ вместе с депутатом Владимиром Кашиным.

По мнению авторов законопроекта, ратификация протокола о присоединении РФ к ВТО была принята с нарушением регламента — протокол об учреждении ВТО не был представлен ни Госдуме, ни Совету Федерации. Кроме того, он не был переведён на русский язык.

Кроме того, сообщается, что за пять лет потери РФ в национальной экономике составили 222,1 млрд рублей, в здравоохранении — 134,2 млрд рублей, а в обслуживании государственного и муниципального долга в силу снижения пошлин за счёт компенсации государственными и муниципальными займами — 134,6 млрд рублей.