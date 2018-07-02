Москва, 2 июля, 2018, 12:43 — ИА Регнум. После того как президент США Дональд Трамп и Король Саудовской Аравии в телефонном разговоре договорились о контроле и стабилизации цен на нефть, чтобы не допустить перегрева рынка, можно будет на этой недели наблюдать коррекцию цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт"Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Речь шла об увеличении добычи нефти Саудовской Аравии на 2 млн баррелей, чтобы компенсировать поставки со стороны Ирана и Винесуэллы. Хотя после заседания ОПЕК Саудовская Аравия договорилась о добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки. Поэтому сейчас наблюдается превышение добычи как минимум в два раза, что создаёт беспокойства среди участников рынка.

«Учитывая факторы влияния, в июле произойдет небольшая коррекция цен на нефть до уровня поддержки $77, за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI коррекция может достигнуть уровня $72 за баррель», — считает эксперт.

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