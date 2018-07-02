Валлетта, 2 июля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Один из кораблей, принадлежащих неправительственной организации Sea Watch, задержан в мальтийском порту Ла Валетта, сообщает Rainews со ссылкой на руководство Sea Watch в понедельник, 2 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Организация занимается доставкой нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в Европу. Ее представители выразили недовольство тем, что мальтийские власти «ограничили их свободу, чтобы предотвратить наши мероприятия по оказанию помощи» «тем, кто пытается попасть в Европу, чтобы спастись от войн и нищеты».

Администрация порта пока не вступала в переговоры с организацией и не предоставила никаких объяснений задержанию корабля, добавили в Sea Watch.

Ранее власти Италии заявили, что больше не будут впускать в свои порты корабли тех неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Вице-премьер Маттео Сальвини подчеркнул, что видит в работе таких организаций не гуманитарные соображения, а «нечистоплотный бизнес по торговле людьми».

Власти Ливии и Мальты, воздерживаясь от подобного тона, тем не менее также недовольны действиями таких организаций, которые не соблюдают законы и не считают нужным договариваться с местными властями, ставя их перед фактом прибытия очередного корабля с мигрантами.