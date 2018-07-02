Донецк, 2 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Россия проведет аккредитационную экспертизу в Донецком национальном медицинском университете им. Максима Горького в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 2 июля «Донецкое агентство новостей».

Сірий хробак Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького

Согласно сообщению, аккредитация будет проводиться Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ с 9 по 24 июля. В министерстве образования и науки ДНР считают данное событие историческим, поскольку успешная аккредитация подтвердит высокий уровень подготовки студентов в университете.

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Напомним, Россия тесно сотрудничает с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) по многим вопросам. Так, донецкие врачи из республиканского травматологического центра посетили в Санкт-Петербурге XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов.