День мертвых в Гостином дворе: мексиканский карнавал в Москве
Москва, 2 июля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. 29 июня в Гостином дворе прошёл традиционный мексиканский праздник День мертвых. Во время этого карнавала в Мексике празднующие наряжаются в костюмы, символизирующие смерть, а улицы заполняют повозки с гуляющими.
Представители мексиканского посольства поблагодарили пришедших в Гостиный двор:
«Мы приехали в Россию поделиться кусочком праздника и пригласить к нам насладиться настоящим Днём мертвых, который исторически проходит 27 октября».
Мексиканцы считают, что такой праздник — отличная возможность вспомнить и поблагодарить своих предков. Фестиваль получился интернациональным, но гости легко находили общий язык под зажигательные танцевальные мотивы.
Россияне восприняли яркие костюмы героев праздника с особенным юмором нашего менталитета. Так, например, двое мужчин сфотографировались с девушкой в костюме смерти, попрощавшись словами: «Ну, до встречи… давай только не торопись, лет через 30 приходи».
Отметим, что праздник пришёлся на дни проведения ЧМ по футболу в РФ. На территории дома болельщиков расположили несколько зон с самодельными этническими сувенирами: черепами, футбольной символикой и главным знаком Дня мертвых — Калаверой Катриной, одетым в женскую одежду скелетом, украшенным цветами и красками.
Желающие могли приобщится к празднованию, раскрасившись на специально оборудованных makeup-станциях.
Однако не обошлось и без недоразумений. Мексиканские организаторы не разобрались в специфике согласования мероприятий в России, поэтому масштабы праздника пришлось значительно сократить. Изначально костюмированная колонна должна была пройти из дома болельщиков на Красную площадь и там сыграть праздничный концерт. Но к началу мероприятия планы пришлось резко менять, поэтому карнавал сначала решили перенести на Ильинку, а после почти часовой задержки провели полностью в Гостином дворе.