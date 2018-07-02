Москва, 2 июля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. 29 июня в Гостином дворе прошёл традиционный мексиканский праздник День мертвых. Во время этого карнавала в Мексике празднующие наряжаются в костюмы, символизирующие смерть, а улицы заполняют повозки с гуляющими.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Начинаются танцы

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Общий вид Гостиного двора

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Мексиканцев поражают масштабы празднования в Москве

Представители мексиканского посольства поблагодарили пришедших в Гостиный двор:

«Мы приехали в Россию поделиться кусочком праздника и пригласить к нам насладиться настоящим Днём мертвых, который исторически проходит 27 октября».

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Один из ведущих актёров карнавала с флагом Мексики

Мексиканцы считают, что такой праздник — отличная возможность вспомнить и поблагодарить своих предков. Фестиваль получился интернациональным, но гости легко находили общий язык под зажигательные танцевальные мотивы.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Актёры приветствуют зрителей

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Актеры в красочных костюмах выходят на сцену

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Актёры

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Танцы продолжаются

Россияне восприняли яркие костюмы героев праздника с особенным юмором нашего менталитета. Так, например, двое мужчин сфотографировались с девушкой в костюме смерти, попрощавшись словами: «Ну, до встречи… давай только не торопись, лет через 30 приходи».

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Гость праздника фотографируется с главным символом Дня мертвых — Калаверой Катриной

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Жители Москвы охотно делают фотографии с актёрами

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Гости фестиваля фотографируются с актерами

Отметим, что праздник пришёлся на дни проведения ЧМ по футболу в РФ. На территории дома болельщиков расположили несколько зон с самодельными этническими сувенирами: черепами, футбольной символикой и главным знаком Дня мертвых — Калаверой Катриной, одетым в женскую одежду скелетом, украшенным цветами и красками.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Самодельные куклы

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Сувениры

Желающие могли приобщится к празднованию, раскрасившись на специально оборудованных makeup-станциях.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Makeup-станция

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Бэкстейдж

Однако не обошлось и без недоразумений. Мексиканские организаторы не разобрались в специфике согласования мероприятий в России, поэтому масштабы праздника пришлось значительно сократить. Изначально костюмированная колонна должна была пройти из дома болельщиков на Красную площадь и там сыграть праздничный концерт. Но к началу мероприятия планы пришлось резко менять, поэтому карнавал сначала решили перенести на Ильинку, а после почти часовой задержки провели полностью в Гостином дворе.