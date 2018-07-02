Москва, 2 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Среднесуточная интенсивность движения по Крымскому мосту в июне составила около 15,8 тыс. автомобилей, причём в сторону Крыма движение было более интенсивным. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

ИА REGNUM По Крымскому мосту на машине

По данным государственного заказчика проектирования и строительства моста в Крым, за первый летний месяц по Крымскому мосту в обе стороны проехали 458 976 машин, причём в крымском направлении проехало на 37 тыс. авто больше (247 тыс. машин). Также отмечается, что с момента открытия сооружения по нему в обе стороны проехало уже более 671 тыс. авто.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковик Google обозначил в своём сервисе Google Maps Крымский мост на украинском языке. Вблизи материковой части России название сооружения указано на русском.

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В правительстве полуострова заявили, что это произошло по той причине, что у сервиса недостаточно грамотных переводчиков.

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