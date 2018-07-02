Одиннадцати воинским формированиям России присвоены почётные наименования
Москва, 2 июля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил почётные наименования 11 воинским формированиям, соответствующие указы размещены 2 июля на интернет-портале правовой информации.
Из текста документа следует, что наименования присвоены для «сохранения славных воинских исторических традиций» и поддержания в среде военнослужащих «духа преданности Отечеству и верности воинскому долгу».
Так, 6-й танковый полк теперь будет именоваться «гвардейским львовским», 150 мотострелковая дивизия «Идрицко-Берлинской», 933-й зенитный ракетный полк получил наименование «Верхнеднепровский», а 90-я танковая дивизия — «гвардейская Витебско-Новгородская».
Присутствие названий украинских городов в ряде почетных наименований связано с тем, что воинские части принимали участие в освобождении перечисленных городов в годы Великой Отечественной войны.